Ev hapsindeki Ronaldinho'dan özel istek

Paraguay'a sahte pasaportla girdiği için tutuklanan ve cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho'dan özel bir istek geldi. Brezilyalı eski futbolcu, cezasını çektiği otelden top ve oynayabilecek bir oda talep etti.

Spor Arena'nın haberine göre,cezaevinde bir aydan fazla süre kaldıktan iki hafta sonra 1 milyon 600 bin dolar kefaletle 4 yıldızlı bir otelde ev hapsi cezasını çeken Ronaldinho, kaldığı otelden özel bir istekte bulundu.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki Hotel Palmaroga’nın müdürü Emilio Yegros, 39 yaşındaki efsane ismin kendilerinden futbol topu ve oynamak için bir oda istediğini söyledi.

'İsteğini olumlu karşıladık'

Yegros, “Ronaldinho sıcaklığını kaybetmemiş, sürekli espriler yapıyor. O iyi bir adam gibi görünüyor. Gülümsemesini hiç kaybetmedi. İlk geldiğinde çok gergindi ama değişti. Onun isteğini olumlu karşıladık ve kendisine 450 m2’lik bir salon verdik" ifadelerini kullandı.