4 yıldır ölü bilinen futbolcunun yaşadığı ortaya çıktı

Almanya’da, 2016’dan bu yana ölü kabul edilen Schalke futbol kulübünün eski oyuncusu Hiannick Kamba’nın hayatta olduğu belirtildi.

Almanya’da, 2003/2004 sezonunda Schalke A genç kadrosunda defans oyuncusu olarak forma giyen Hiannick Kamba’nın, 2016 yılında kendi ülkesi Kongo’da bir trafik kazasında öldüğü bildirilmişti.

Bild gazetesi, eski futbolcunun Almanya’nın Ruhr bölgesinde ailesiyle birlikte yaşadığını yazdı. Kamba’nın, sigorta poliçesini almak için ölümünü sahnelediği iddia edildi.

Alman savcılık, Kamba’nın ölümüne ilişkin sahte belge sunmakla suçlanan eşine karşı soruşturma başlattı.