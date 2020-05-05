Ali Koç 70 milyon liralık kaynak buldu: Fenerbahçe'de futbolcuların alacakları ödendi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 70 milyon liralık kaynak buldu ve UEFA'nın istediği borçsuzluk kağıdı için tüm takımın şubat, mart ve nisan ayı alacakları ödendi.

Fenerbahçe, UEFA'yla yapılan FFP anlaşmasının önemli maddelerinden olan ‘futbolculara borç olmaması' şartını sağladı. Sarı-lacivertli yönetim, futbolcuların birikmiş alacaklarını 30 Nisan tarihinde ödedi. Böylece kulüp lisansı için gereken ‘borçsuzluk kağıdı' alındı.

Sözcü'de yer alan habere göre takıma şubat, mart ve nisan aylarından borç bulunuyordu. Edinilen bilgiye göre Başkan Ali Koç, şahsi kefaletiyle kaynak yarattı.

Söz konusu rakamın 70 milyon TL'yi bulduğu belirtiliyor. Koç, daha önce de kulübe 50 milyon dolar hibe etmiş, grup şirketleriyle sponsorluklar sağlamış ve pek çok defa Fenerbahçe'ye nefes aldırmıştı.

Potada sıkıntı çok

Futbolda borçları kapatan Fenerbahçe, basketbol şubesine kaynak arıyor. Özellikle erkek takımı Fenerbahçe Beko'da sıkıntı had safhada. Uzun süredir ödeme yapılmadığı için teknik ekip ve oyuncuların huzursuz oldukları belirtiliyor. Bu durumun sarı-lacivertli yönetim içinde de görüş ayrılıklarını beraberinde getirdiği iddiaları bulunuyor.