Datome: Son senelerde Disney World'de gibiydik

Datome, sarı-lacivertli takımın performansı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Turkish Airlines EuroLeague'in geleceği ve baş antrenör Zeljko Obradovic ile ilgili soruları yanıtladı.
İtalyan basketbolcu, 2017'de şampiyonluğa ulaştıkları, 2016 ve 2018'de ise final oynadıkları Turkish Airlines EuroLeague'de bu sezon istenilen sonuçları alamadıklarını belirtti.
Sezon başında tam takım olarak bir arada çalışma şansı elde edemediklerini aktaran Datome, "Takımda çok fazla sakat oyuncu vardı. Fiziksel olarak hazır değildik. Dünya Kupası'ndan gelen oyuncular vardı. Çok az birlikte antrenman yaptık ve hemen lige başladık. Salgından önceki süreçte ise toparlanmaya başlamıştık. Türkiye Kupası'nı kazandık. EuroLeague'de de son 12 maçın 8'ini kazandık. İyi gidiyorduk. İnsanlar çok alıştı tabii. Son senelerde Disney World'de gibiydik. Hep aynı şeyi bekliyorlar ama buna ulaşmak kolay bir şey değil" ifadelerini kullandı.
Çok kaliteli ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım olduklarının altını çizen Luigi Datome, "Sezona bu şekilde devam etseydik Turkish Airlines EuroLeague'de play-off'lara gidebileceğimize inanıyordum. Eminim play-off'larda bizimle karşılaşacak takım çok mutlu olmayacaktı" şeklinde konuştu.
‘Liglere tekrar başlamanın çok kolay olmayacağını düşünüyorum’
Datome, salgın nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlamasının çok kolay olmayacağını aktardı.
EuroLeague Oyuncular Birliği Başkanlığı'nı da yapan Datome, bu süreçte basketbolcuların maaşlarıyla ilgili yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
‘Obradovic'e çok büyük hayal kırıklığı yaşattık, o da değişik reaksiyonlar gösterdi’
Turkish Airlines EuroLeague'de Rus ekibi CSKA Moskova ile deplasmanda yaptıkları maçta başantrenör Zeljko Obradovic'in molada kendisiyle ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı diyaloğun medyada yer aldığını hatırlatılması üzerine Datome, şunları kaydetti:
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