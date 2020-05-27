TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi: Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yapılan açıklamada, Kulüpler Birliği ve Süper Lig takım doktorlarıyla gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün güncellendiği bildirildi.
TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan protokolde yer alan ifadede, "Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar müsabaka dönemi içerisinde en az 8 kere teste girmek zorundadır. Bu testler her müsabakadan 2 gün önce uygulanmalı" bilgisi verildi.
Protokolde yer alan maddelerden bazıları şöyle:
- Tüm takımlar test yaptıracak.
- Testi pozitif çıkanlar tesislere alınmayacak.
- Personelde pozitif vaka varsa tüm personel, oyuncuda varsa tüm oyuncular ve karşılaştıkları rakip test tabi tutulacak.
- Testi pozitif çıkanlar oynamayacak.
Maç öncesi uygulanacak kurallar da şöyle:
- Seremonide tokalaşmak yok.
- Takım fotoğrafı verilmeyecek.
- Gol sevincinde kulübe bir araya gelmek yok.
- Hakemlere en fazla 2 metre yaklaşılacak.
- Yedek kulübesinde sosyal mesafe 1.5 metre.
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