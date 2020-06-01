Beşiktaş'ın göğsüne 42 milyon liralık imza: 'Beko ait olduğu yere döndü'

Beşiktaş Futbol Takımı formasının göğsünde artık Beko olacak. 1990 yılından bu yana farklı sponsorluklarla Beşiktaş Futbol Takımı iş birliğine devam eden Beko, yapılan anlaşma kapsamında 2022 sezon sonuna kadar takımın ana sponsoru olacak.

Uzun yıllardır Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol Takımı'yla sponsorluk iş birliğini sürdüren Beko, 2022 sezon sonuna kadar takımın ana sponsoru oldu.

Beşiktaş ile Beko arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlandı. Yapılan açıklamaya göre; anlaşma tutarı Arçelik (Beko) tarafından Beşiktaş forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42 milyon TL + KDV olarak belirlendi.

Sponsorlukla ilgili görüşlerini paylaşan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"Beşiktaşımızın şanlı tarihinde yeri ayrı olan efsane sponsorumuz Beko'yu tekrar şanlı Beşiktaş formasının göğsünde görecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş ve Beko birlikteliği bir sponsorluk ilişkisinin çok ötesinde. Kulübümüzün özünden güç aldığı, şampiyonluklara ulaştığı yılların bir değeri olan Beko'nun şimdi tekrardan özümüze dönüş hareketi başlattığımız bugünlerde ait olduğu yere dönmesi camiamız adına son derece sevindirici. Tarihe geçen 90'lı yıllarda ve 100. yıl şampiyonluğumuzda hep takım formasında sponsorumuzun gücünü hissettik.

Bu iki dev marka birlikte nice başarılara, şampiyonluklara imza attı. Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulüp olma misyonunu taşıyoruz. Tarihinin her döneminde alt yapıya - özkaynağına önem veren bir kulüp olarak bu dönemde inanıyorum ki efsane sponsorumuz Beko Beşiktaş'ımıza uğurlu gelecek ve birlikte yeni şampiyonluklara imza atacağız. İçinden geçtiğimiz zorlu günlerde Türk sporuna kattıkları değer için Beko'ya teşekkür ederim. Taraftarlarımızın gönlündeki sponsorluk anlaşmasının olmasından ayrı mutluyuz. Sponsorluğun tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını diliyor Beko'ya, Beşiktaş'ımıza ve Türk sporuna kattıkları değer için şükranlarımı sunuyorum."

'Beko tüm taraftarların gönlünde çok özel bir yere sahip oldu, 'efsane sponsor' unvanını kazandı'

Sporun geniş kitlelere ulaşma ve insanların hayatlarına dokunma gücünün Beko'nun marka vizyonuyla birebir örtüştüğüne inandıklarını vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, şöyle devam etti

"Paydaşlarımıza daha fazla dokunabilmek, onların hayatlarına daha fazla değer katabilmek, sağlıklı nesiller yetişmesine ve onları yetiştiren ailelere destek olmak amacıyla spora yatırım yapıyoruz. Beko daha önce 1990-2004 yılları arasında Beşiktaş Futbol Takımı'nın formasında göğüs sponsoru olarak yer aldı. Beko sponsorluğunda geçen dönem boyunca Beşiktaş, 5 lig şampiyonluğu ve toplamda 17 kupa kazanarak tarihindeki en başarılı dönemi yaşarken Beko markası da tüm taraftarların gönlünde çok özel bir yere sahip oldu, 'efsane sponsor' unvanını kazandı.

2014 itibariyle imzaladığımız sponsorluk anlaşmasıyla Beşiktaş formasına desteğimizi devam ettirdik. Sponsorluk 2018-2019 sezon sonuna kadar sürdü. Yaptığımız bu yeni anlaşma ile efsane sponsor Beko'yu 16 yıl aradan sonra bu değerli formanın göğsüne taşıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sponsorluğun bu yeni döneminin her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum."