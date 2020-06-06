Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber ve 3 arkadaşına dava açıldı

Vodafone Park'ta, 14 Ağustos 2019'da oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ile olayı kayda alan 3 arkadaşı hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Vodafone Park'ta 14 Ağustos 2019'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 3 kişi hakkında birer yıldan üçer yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, YouTube'daki 'Deli mi Ne?' kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz'ın "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un 'yasak alanlara girme' maddesi gereği 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, Yılmaz'ın saha içindeki görüntülerini kayıt altına alan 3 arkadaşının da 'yasak alanlara girme' suçuna iştiraktan birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Bir şüpheli hakkında da takipsizlik kararı verildi.

Sanıkların ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanacak.