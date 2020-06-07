Conor McGregor, üçüncü kez kariyerini sonlandırdığını açıkladı

En son geçen ocakta ringe çıkarak ABD'li Donald Cerrone'ni 40 saniyede nakavt eden Conor McGregor, Twitter’dan takipçilerine seslenerek bir kez daha kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

31 yaşındaki McGregor, yaptığı açıklamada, "Selam arkadaşlar, dövüşten emekli olmaya karar verdim. Muhteşem anılar için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşıma Las Vegas’taki dövüşlerden birinden sonra annesi ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı da iliştiren McGregor, “Mags, hayalindeki evi seç, seni seviyorum. İstediğin her şey senindir” diye seslendi.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

​İrlandalı dövüşçü, 2016 ve 2019 yıllarında olmak üzere iki kez emekli olduğunu duyurmuş, ancak sonradan yeniden ringe dönmüştü.

Karma dövüş sanatları kariyeri boyunca çıktığı 26 karşılaşmanın 22’sinden galip, 4’ünden ise mağlup ayrılan McGregor son olarak geçen ocak ayında Donald ‘Cowboy’ Cerrone’yi 40 saniyede mağlup etmişti.