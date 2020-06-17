Fenerbahçe: Nihat Özdemir TFF Başkanlığı görevini de bırakmalı

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in 'tarafsızlığını tamamen kaybettiği' gerekçesiyle bu görevini de bırakması gerektiğini savundu.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in sarı lacivertli kulüp üyeliğinden istifasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

"Kulübümüzün 4654 sicil numaralı üyesi Nihat Özdemir'in, 4 Haziran 2020 tarihinde bir sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar ve sonrasında kamuoyu gündemini meşgul eden süreç üzerine, kulübümüz kongre üyeleri tarafından gelen ihraç başvuru dilekçelerine istinaden, Nihat Özdemir hakkında tüzüğümüzün 62/2 (D) (F) (G) bentleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmıştır" hatırlatmasında bulunulan açıklama, şöyle devam etti: