Fenerbahçe - Trabzonspor maçında gerginlik: 'Emre Belözoğlu, Cüneyt Çakır'a 'Böyle hakemlik mi olur?' dedi'

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında gergin anlar yaşandı. Fenerbahçeliler, hakem Cüneyt Çakır'ın maça 'şov yapmak için çıktığını' savundu. Kaptan Emre Belözoğlu'nun da maçın devre arasında Çakır'a kendisini neden attığını sorduğu, yanıt alamayınca "Böyle hakemlik mi olur?" dediği iddia edildi.

Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır’ın yanlış kararlarla maçın kaderiyle oynadığını düşünüyor.

Çakır'ın maça şov yapmaya çıktığını ifade eden sarı-lacivertliler, "Kaptanımız Emre'yi atarak şovunu yaptı. Karşılıklı sarı kart olması gereken pozisyonda Emre'yi attıktan sonra zar zor Sörloth'a sarı kartı çıkardı" dediler.

Fenerbahçeli yöneticiler ise Çakır'ın yanı sıra VAR hakemleri Suat Arslanboğa ve Özgür Yankaya'ya tepkiliydi. Hosseini'nin elle oynaması sonucunda oluşan pozisyonun penaltı olduğunu belirten yöneticiler, "Hakem görmedi diyelim, VAR ne işe yarıyor?" ifadelerini kullandılar.

'Hocam iki taraflı bir olay var'

Maçın devre arasında Emre Belözoğlu ile hakem Cüneyt Çakır arasında sıcak anlar yaşandı. Emre, soyunma odası girişinde Çakır'a kendisini neden attığını sordu.

Çakır yanıt vermezken, Emre'nin "Hocam iki taraflı bir olay var. Tek tarafa sarı kart veriyorsun. Ben itiraz edince beni atıp rakibe sarı kart veriyorsun. Böyle hakemlik mi olur?" dediği öğrenildi.