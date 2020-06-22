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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye transfer göndermesi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202006221042303228-galatasaray-baskani-mustafa-cengizden-fenerbahceye-transfer-gondermesi/

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, Mert Hakan Yandaş transferi için devreye giren Fenerbahçe'yi de eleştiren sözler kullandı.

    Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonu GS TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, Gaziantep FK maçı hakemi Alper Ulusoy'u sert şekilde eleştirirken, "Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy onu niye çalmadın?  Son saniye neden bir şey yarattın? Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Antep'in attığı 2. gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası. Orada iptal edildi, burada verildi. Tabii ki rakipler bizim önümüzü kesmek durumunda, onları da anlayışla karşılıyorum" dedi.

    Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

    ''Murphy kanunlarından biri der ki, hiçbir terslik tek başına gelmez. Bana da 3 tane terslik geldi fakat azim, irade ve doktorlarımın müthiş gayretiyle bu ses düzeyine ulaştım.

    İlk ameliyatın üstünden 1.5 ay oldu. İki tümör vardı. Doktorlar o kadar başarılıydı ki, bana söylemeden 3. tümörü de almışlar. Komadan çıktım, ayıldım, bankayla ilgili soru sordum. Bunu marifet olsun diye söylemiyorum. 2. ameliyattan uyandım, bizim yöneticilere telefon ettim. İçinde bulunduğumuz süreç asla 1 saniye bile durmamamızı gerektiriyor. 

    'Algı oluşturuldu'

    Sanki Galatasaray'ın üçüncü defa şampiyon olması mali açıdan arayı kopartacak diye algı oluştu. O kadar yalan, o kadar haksız, o kadar uyduruk iftiralar ve iddialar ortaya atılıyor ki, insanlar kendi söylediği yalana kendisi inanıyor.

    'Söylersem sokağa çıkamazlar'

    Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası. Bugün %40'ı aşmış bir taraftar kitlemiz var ve bu kitle giderek büyüyor. Tabii ki rakipler bunun önünü kesmek durumunda, onları da anlayışla karşılıyorum. Rakibin talip olduğu bir futbolcuya, bir başka takımın talip olması, ki 2 yıldır bunu yaşıyorum. Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar. Rakibin dengesini bozmak için bizce yanlış yollara başvuruluyor. Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor.

    'Hangi oyuncuya gidersek ona gidiyorlar'

    Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor. Biz, bizi istemeyeni istemeyiz. Ama uyduruk nedenlerle, ama parasal nedenlerle. Biz bu kültürle yetiştik. Bir takım çevreler önümüzü kesmeye çalışıyor. Hiç kimseye boyun eğmeyeceğiz.''

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