Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on birincisi yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadesine yer verildi.