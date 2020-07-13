Tenis Federasyonu’ndan Kovid-19 tedbirlerine uymayan milli sporculara soruşturma

Türkiye Tenis Federasyonu, bazı milli sporcuların kamp yaptıkları yerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), bazı milli sporcuların salgın tedbirlerine uymadığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine soruşturma başlattığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Göcek'te antrenmanlarını sürdüren A Milli Takım sporcularımızın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde federasyonumuzun belirlediği Kovid-19 önemlerine uyulmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış olup sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.