Nihat Özdemir: Fenerbahçe yeter ki bir bankayla anlaşsın, o zaman Galatasaray kadar harcama limiti olur

TFF Başkanı Özdemir, Fenerbahçe'nin itiraz ettiği harcama limitleriyle ilgili, "Fenerbahçe ille de Bankalar Birliği ile anlaşsın' şartımız yok. İstedikleri bankayla anlaşsınlar. Yeter ki anlaşsınlar, o zaman Galatasaray kadar harcama limiti alırlar" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, harcama limitleri tartışmasını Akşam gazetesine değerlendirdi.

Fenerbahçe’nin ‘Borç ana para harcama limitine konulmasın’ önerisine karşı çıkan Trabzonspor ile Galatasaray’la bir uzlaşma sağlama imkanı bulunup bulunmadığı şeklindeki soruya Başkan Özdemir, “Böyle bir ihtimal mümkün görünmüyor. Çünkü Trabzonspor ve Galatasaray rekabet açısından bunu kabul etmiyor” dedi.

“Kamuoyunda TFF, Fenerbahçe’yi Bankalar Birliği ile anlaşmaya zorluyor. Başka bankalarla yaptığı anlaşmaları kabul etmiyor” şeklinde bir kanaat olduğu hatırlatılınca Özdemir, şunları söyledi:

“Bizim bu konuda Fenerbahçe’ye bir şartımız ve dayatmamız söz konusu bile olamaz. İstedikleri bankayla anlaşabilirler. Yurt içinden, yurt dışından, Amerika’dan… Hangi banka ile isterse onunla anlaşsınlar. Yeter ki anlaşsınlar. Biz kabul ederiz. O zaman Fenerbahçe’nin de Galatasaray kadar harcama limiti olur. Biz Fenerbahçe’nin daha avantajlı şartlarda anlaşma yapmasından memnuniyet duyarız.”

Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşması için şu isteklerin yerine getirilmesini istiyor.