Mesut Özil: Arsenal'de oynamak önceliğim

Futbol dışında yaptığı yatırımlarla da dikkat çeken Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, ilk oyunu ‘Longest Kick'in ardından ‘Grapplepack’i oyun severlerin hizmetine sundu. Ayrıca Özil, yaptığı açıklamada gelecek sezon da Arsenal'de forma giyeceğini belirtti.

Futbol dışında da farklı çalışmalar ve projeler gerçekleştiren Özil, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken, dünyanın eğlenmesi için bir mobil oyun yapmaya karar verdi. Özil'in ikinci oyunu olan Grapplepack de oyun severler tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek.

‘Bilgisayar ve mobil oyunlar konusunda her zaman tutkulu oldum’

‘Önceliğim Arsenal’

İlk oyunu Longest Kick'in çok fazla takipçisi olduğunu belirten Özil, "Bilgisayar ve mobil oyunlar konusunda her zaman tutkulu oldum. Bunları geliştirmek her zaman bir hayaldi, bu yüzden doğru zamanda bir mobil oyun stüdyosu kurmak çok mantıklıydı. Fikirlerinin oyunlara dönüştüğünü görmek çok heyecan verici. Grapplepack ile en eğlenceli şey çeşitli karakterler yaratmaktı" dedi.

Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil, yeni sezonla ilgili de yaptığı açıklamada, "Arsenal'de futbol oynamak hala bir numaralı önceliğim ve önümüzdeki sezonu dört gözle bekliyorum. Rekabet edeceğim" diye konuştu.

Baş geliştirici ve dijital sanatçı Mike Friel ve Mesut'un kurduğu Appnin Studios, aynı zamanda E-spor takımı M10 ve sağlık markası Unity'i de içinde barındırıyor. Tüm bunların yanı sıra Mesut aynı zamanda koronavirüsten etkilenenlere 16 bin öğünlük bir destek sunuyor. 1000'den fazla çocuğa destek olan Özil, 100 bin evsiz insana yemek desteği de veriyor.