Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hes Kablo Kayserispor tarafından yapılan açıklamada, "1 Eylül 2020'de sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, klinik şikayeti olmayan 2 çalışanın izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı aktarıldı.