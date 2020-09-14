'3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının perde arkasında büyük bir ihmal var' iddiası

Süper Lig'de üç hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının perde arkasında büyük bir ihmalin olduğu iddia edildi. Yeni Şafak'ta yer alan haberde "Türkiye'nin farklı bölgelerinden seminere gelen hakemlerin bir çoğunun Kovid testinden geçirilmediği öğrenildi" dendi.

Süper Lig'in ilk haftasında bir üst klasman hakemi ve 2 üst klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığı açıklanmış ve bu hakemlerin yerine yeni atamalar yapılmıştı.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde bu durumun perde arkasında büyük bir ihmalin olduğu iddia edildi. Haberde şunlara yer verildi:

"Önceki günlerde yapılan hakem seminerindeuyulmadığı ve hakemlerin test olma sürecinde yaşadığı sıkıntılara ilişkin çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Geçtiğimiz günlerde'na ait tesislerde hakem semineri düzenlenmişti.'nın kapalı alanlarda uygulanması istediği bir çok tedbire uyulmayan seminerdehat seviyedeydi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden seminere gelen hakemlerin bir çoğunun Kovid testinden geçirilmediği öğrenildi. Bununla birlikte seminerde maskesiz dolaşım olduğu ve alınan önlemlerin yetersiz olduğu aktarıldı.

Öte yandan hakemlerin 'Türkiye'nin Vuhan'ı Ankara' dediği yerde hakemleri toplayıp atletik testlere sokması da yaşanacak olumsuzluklara adeta davetiye çıkardı.

Peki Kovid olan 3 hakemin test olma sürecinde neler yaşandı? MHK geçen sezonun son 8 haftasında hakemlere sunduğu test olma rahatlığını ortadan kaldırdı. Hakemlerin lig maçları başlamadan 2 gün önce bankaya test olmak için para yatırdığı ve dekont aldığı sonrasında ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak Kovid testine girdiği belirtildi. Yaşanan bu süreç aslında büyük bir riski de beraberinde getiriyor."