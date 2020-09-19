Beşiktaş, Antalyaspor'dan yeni koronavirüs testi istedi

Süper Lig’de bugün oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi korona iddialarıyla gündeme gelen rakiplerinden yeniden test isteyen Beşiktaş Kulübü’den endişe duydukları açıklaması geldi. Antalyaspor’da çok sayıda futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Üçüncü kez yapılan testte sadece 1 futbolcu ve 1 personelin testi pozitif çıktı ve ilk iki test kitinin ‘arızalı olduğu’ anlaşıldı.

Ancak Beşiktaş Kulübü TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, rakiplerini yeniden Kovid-19 testi yaptırmaya davet etti. Erdoğan, “Antalyaspor’un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Kovid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden oldu” diye konuştu.

Antalyaspor’un son açıklamasının kendilerini bir nebze rahatlattığını belirten Erdoğan, test masraflarının kendileri tarafından karşılanacağını belirtti. Erdoğan, “A takımımızın sağlığını korumak, camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmektedir. Başta insan sağlığına verdiğimiz büyük önem ve kamuoyunda yaşanan endişeleri gidermek amacıyla İstanbul’da bulunan Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak Kovid-19 tanı testi yaptırmaya davet ediyoruz. İnsan sağlığına önem veren Antalyaspor’un da bu testten kaçınmayacağını düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) da resmi bir yazıyla bu talebimizi ileterek başvurumuzu yaptık” dedi.

'Araştırma ve inceleme yapılacak'

Antalyaspor'un ise takıma yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının tutarsız olmasıyla ilgili araştırma ve inceleme yapacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve haksız eleştirilere meydan vermemek için bir açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fraport TAV Antalyaspor teknik ekibimiz, oyuncularımız ve personelimiz için önceki gün ve dün yapılan, tutarsız sonuçların alındığı testlerin ikisi de sağlık sponsorumuz Memorial Antalya Hastanesi tarafından yapılmamıştır. Tutarsız test sonuçlarıyla ilgili gerekli araştırma ve inceleme, yönetimimiz tarafından yapılacak, titizlikle takip edilecektir."

Süper Lig'in ikinci haftasında Vodafone Park'ta bugün saat 19.00'da başlaması planlanan Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi, önceki gün ve dün özel laboratuvara yaptırılan ve tutarsız sonuçlar alındığı bildirilen Kovid-19 testlerinin ardından, dün akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne çağrılan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekibince gerçekleştirilen testlerin sonuçları beklenmişti.

Akdeniz temsilcisi, 1 futbolcu ile 1 kulüp personelinde Kovid-19'a rastlandığının açıklanması üzerine dün gece İstanbul'a hareket edebilmişti.