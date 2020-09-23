TRT Spor: Ersin Düzen'e aylık 27 bin 500 TL hizmet bedeli ödenmektedir

TRT Spor, 'Stadyum' programının moderatörü Ersin Düzen'e 27 bin 500 TL hizmet bedeli ödediklerini duyurdu. Kanalın konuya ilişkin açıklamasında "Kurumumuz, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma konusunda büyük bir sorumlulukla hareket etmektedir" dendi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın, 'Stadyum' programının moderatörü Ersin Düzen'in ayda 500 bin TL kazandığına dair iddiası üzerine TRT Spor'dan açıklama geldi. Düzen'in kurumda hizmet alımı yöntemiyle çalıştığı belirtilen açıklamada "Ersin Düzen'in maaşına ilişkin gerçekle ilgisi olmayan rakamların ortaya atılması ve bu iddiaların yayılması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur" dendi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Haftada 4 gün taze içerikle yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen spor programı olan 'Stadyum'un 10 yıldır moderatörlüğünün yanı sıra özel röportajlar ve maç anlatımları da yapan Ersin Düzen'e yeni yayın döneminde yapılan yüzde 10 artışla aylık 27 bin 500 TL hizmet bedeli ödenmektedir .

. Ersin Düzen'e, belirtilen bu ücretin dışında başka bir ödeme yapılmamaktadır. Kurumumuz, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma konusunda büyük bir sorumlulukla hareket etmektedir. İddia edilen rakamlar akıl ve mantık dışıdır. Haksız ve yanlış bilgilerden hareketle ortaya atılan iddialar tüm TRT çalışanlarını derinden üzmektedir."

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