Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta

Vincent Aboubakar 3 yıl sonra Beşiktaş'a geri döndü. Beşiktaş, Kamerunlu golcüyü İstanbul'a getirmiş ve sağlık kontrollerinden geçirmişti. Sağlık kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmazken oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

28 yaşındaki futbolcu 2016-17 sezonunda kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giymiş ve ve çıktığı 38 resmi maçta 19 gol atıp 4 asiste imza atmıştı.

Bugüne kadar 63 kez Kamerun Milli Takım formasını giyen Vincent Aboubakar ülkesi adına 20 gol kaydetti.