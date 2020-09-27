Seyircisiz oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanırken, maçta ilginç bir olay yaşadı.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 7. dakikasında sarı-kırmızılıların hücum ettiği anda, dışarıdan sahaya işaret fişeği atıldı.
Yeşil zemine düşen işaret fişeği daha sonra kimseye zarar vermeden sahanın kenarına çıkarıldı.
Seyircisiz oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldıhttps://t.co/lUhq6uLpZt pic.twitter.com/lYtFQAyAN8— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 27, 2020
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