Ankaraspor'da 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Giresunspor'la oynayacağı müsabaka öncesi rutin olarak yapılan Kovid-19 tarama testlerinde 9 futbolcumuz ve 7 personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcularımız ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" denildi.