MKE Ankaragücü'nde 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü Kulübü tarafından yapılan açıklamada "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır" dendi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."
Bilgilendirme |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 20, 2020
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