MKE Ankaragücü'nde 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü Kulübü tarafından yapılan açıklamada "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

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