Formula 1'de 2021 sezonu taslak takvimi açıklandı

Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun taslak takvimi belli oldu.
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 23 etaptan oluşan yeni sezonun, 21 Mart 2021'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5 Aralık 2021'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona ermesi planlanıyor.
9 yıl aranın bu sene takvime dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, gelecek sezonun taslak takviminde yer almazken, Suudi Arabistan ilk kez şampiyonaya dahil edildi.
Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyi'nin gelecek toplantısının ardından belli olacak.
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:
- 21 Mart: Avustralya Grand Prix
- 28 Mart: Bahreyn Grand Prix
- 11 Nisan: Çin Grand Prix
- 25 Nisan: Daha sonra belirlenecek
- 9 Mayıs: İspanya Grand Prix
- 23 Mayıs: Monaco Grand Prix
- 6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
- 13 Haziran: Kanada Grand Prix
- 27 Haziran: Fransa Grand Prix
- 4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
- 18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
- 1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
- 29 Ağustos: Belçika Grand Prix
- 5 Eylül: Hollanda Grand Prix
- 12 Eylül: İtalya Grand Prix
- 26 Eylül: Rusya Grand Prix
- 3 Ekim: Singapur Grand Prix
- 10 Ekim: Japonya Grand Prix
- 24 Ekim: ABD Grand Prix
- 31 Ekim: Meksika Grand Prix
- 14 Kasım: Brezilya Grand Prix
- 28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix
- 5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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