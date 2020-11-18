Salah'a düğün eleştirisi: 'Geminin kaptanı böyle davranıyorsa o gemi batar'

Milli takım kampından önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Muhammed Salah'a tepki var. Mısır futbolunun efsanesi Mido, yıldız oyuncunun kardeşinin düğününe katılmasını eleştirdi.

NTV Spor'un aktardığına göre, kardeşinin düğününden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalan Muhammed Salah eleştiri oklarının hedefinde. Mısır'ın Togo ile oynayacağı maçlar için milli takım kampına giden yıldız oyuncu, pozitif test verince karantinaya girdi.

Mısır futbolunun efsanesi Mido'ya göre ise, Salah sorumsuzca davrandı:

"Size düğünde ne olduğunu söyleyeyim. 300-400 insan onunla fotoğraf çektirdi ve onu öptü. Milli takımın iyiliğini düşünen bir oyuncuysanız bunu yapmazsınız. Salah'ın kampa katılmadan düğüne gitmesi büyük bir utanç. Geminin kaptanı böyle davranıyorsa o gemi batar."

Mısır, Salah'tan yoksun çıktığı iki maçta da Togo'yu yendi.

28 yaşındaki futbolcu Liverpool'un pazar günü Leicester City ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.