Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'ne Orhun Ene getirildi. TBF, konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Ufuk Sarıca'dan boşalan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'ne Orhun Ene'nin getirildiğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasında şöyle dendi: "A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır."