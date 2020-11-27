Dünya futbolun efsane ismine veda ediyor: Maradona'nın naaşı aile mezarlığına götürülüyor

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın cenazesi Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'dan alınarak defnedileceği aile mezarlığına götürülmek üzere yola çıkarıldı. Cenaze töreni Devlet Başkanlığı binasına girmeye çalışan yüzlerce kişi nedeniyle geçici olarak ertelenmişti.

Dünya, kalp ve akciğer problemi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybeden efsane Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'ya veda ediyor.

Maradona'nın ölümü sonrası dünyanın dört bir yanından futbol efsanesine veda etmek için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te toplandı. Çarşamba günü Maradona'nın ölüm haberinin alan binlerce kişi futbolun yıldız ismini son yolculuğuna uğurlayabilmek için saatlerdir bekliyor.

Maradona için düzenlenen tören isyanlara ve asayiş ihlallerine de neden oldu. Devlet Başkanlığı binasında toplanan yüzlerce kişi nedeniyle efsane futbolcu için düzenlenen cenaze törenine geçici olarak ara verilmişti.

La imagen del día, señores. La Casa Rosada usurpada.👇👊 pic.twitter.com/7s4ZE1hnJa — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) November 26, 2020

​Günün erken saatlerinde Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'ya getirilen Maradona'nın naaşı kalabalık eşliğinde, Maradona'nın ebeveynlerinin gömülü olduğu Buenos Aires'e yaklaşık 35 km uzaklıktaki Bella Vista kasabasındaki mezarlığa götürülüyor.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, spor efsanesi Maradona onuruna üç günlük ulusal yas ilan etmişti.