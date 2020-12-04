Beşiktaş Başkanı Çebi'nin 'Beşiktaşspor' ifadesi sosyal medyanın gündeminde

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği sezonun en iyileri ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, konuşmasının bir kısmında, 'Beşiktaş' yerine 'Beşiktaşspor' ifadesini kullanınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Fotomaç'ın organize ettiği sezonun en iyileri ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

​Konuşması sırasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na hitaben, "Başka türlü bu kulüpler düzelmeyecek sayın Ağaoğlu. Bir Trabzonlu olarak, ben bir Beşiktaşsporluyum, Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı'yım ama Trabzon'da doğdum" diyen Çebi'nin 'Beşiktaşspor' ifadesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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