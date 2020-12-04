Beşiktaş Başkanı Çebi'nin 'Beşiktaşspor' ifadesi sosyal medyanın gündeminde

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Fotomaç'ın organize ettiği sezonun en iyileri ödül töreninde açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Başkanı Çebi'nin 'Beşiktaşspor' ifadesi, sosyal medyanın gündemindehttps://t.co/rVU1FtJpGK pic.twitter.com/DzLQXFZW7U— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 4, 2020
Konuşması sırasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na hitaben, "Başka türlü bu kulüpler düzelmeyecek sayın Ağaoğlu. Bir Trabzonlu olarak, ben bir Beşiktaşsporluyum, Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı'yım ama Trabzon'da doğdum" diyen Çebi'nin 'Beşiktaşspor' ifadesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşspor...— karakartalclup (@karakartalclup) December 3, 2020
Taraftar: pic.twitter.com/kNzBL4mdJl
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