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    TFF'den hakemlere destek: Baskı altına alınmalarına asla müsaade etmeyiz

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202012091043366840-tffden-hakemlere-destek-baski-altina-alinmalarina-asla-musaade-etmeyiz/

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son zamanlarda sıklıkla eleştirilen hakemlere destek verdi.

    TFF'den yapılan açıklamada, hakemlerin sezonun ilk haftasından odak noktası haline getirildiği belirtildi.

    ‘Eski alışkanlıklardan vazgeçmediklerini görüyoruz’

    Salgın sürecinde herkesin fedakarlığıyla sezonun devam ettiği kaydedilerek, "Türk futbolunun daha çok güçlenmesi için omuz omuza vererek kenetlenmek gerekirken, özellikle kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz, teknik direktörlerimiz ve futbolcularımızın, neredeyse her hakem kararını, kasti hata olarak değerlendirdiklerini ve maalesef eski alışkanlıklardan vazgeçmediklerini görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    ‘’Ayar verme' çabası gözlemlemekteyiz, iddiaları ispatlamazlarsa müfteridirler’

    TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, kurul üyeleri ve hakemlerin büyük sorumlulukla görevlerini yaptığı aktarılarak, şunlar ifade edildi:

    "Özellikle sezon başından beri, kulüp başkanları tarafından yapılan açıklamalar ile, hakemlerimize çok açık bir şekilde 'ayar verme' çabası ve çalışmaları gözlemlemekteyiz. Yıllardır süre gelen 'öznesiz' konuşmalar ve yorumların, sosyal medyadaki yalan-yanlış yazıların, Türk futboluna ve hakemliğine hiçbir yarar getirmediği, aksine en fazla zararı bu tür söylemler ve asılsız iddiaların verdiği ortadadır. Televizyon programlarında, gazete yazılarında veya sosyal medyada hakemlerimizi töhmet altında bırakmaya çalışanlar, iddialarını ispatlamakla mükelleftir. Aksi takdirde müfteridirler."

    ‘Sorunları aynı masada oturarak konuşmaya her zaman açığız’

    Futbolun gelişmesi için sunulan fikir ve önerilere değer verildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu önerileri, futbolumuzun diğer sorunlarında da olduğu gibi, kulüplerimizle beraber aynı masada oturarak konuşmaya, geliştirmeye her zaman açık olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Süper Lig'de ilk kez maç yöneten genç hakemlerimizin yanı sıra tecrübeli hakemlerimiz ile birlikte yola devam edilen ve Türk hakemliğinin geleceği adına cesur adımların atıldığı bu sezonda, kaos algısı yaparak hakemlerimizin baskı altına alınmasına asla müsaade etmeyiz" değerlendirmesinde bulunuldu.

    ‘Başka sorunları perdeleme adına sergilenen klasik stratejilerden vazgeçilmeli’

    Ali Koç
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    Futbolun aktörlerinin başka sorunları gölgelemek adına klasik stratejiler uyguladığının ifade edildiği açıklamada, "Futbolun tüm aktörlerine çağrımız; artık her sezon başka başka sorunları perdeleme adına hep sergilenen bildiğimiz klasik stratejilerden vazgeçmeleridir. Maçlardan sonra sadece hakemlerin konuşulduğu, puan kaybı veya kazanımların sadece hakem yönetimlerinden kaynaklandığı algısı oluşturan tartışmaların son bulmasını arzu ediyoruz" denildi.

    ‘Hakemlerimizin başarısı ile de gurur duymalıyız’

    "Futbolun diğer aktörlerinin saha içi performanslarının yorumlandığı, mali ve idari yönetimlerin güçlü veya zayıf taraflarının değerlendirildiği, çözüm önerilerinin sunulduğu bir ortam, Türk futbolunun gelişmesine ve sağduyunun hakim olmasına yardımcı olacaktır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Mevcut futbol ikliminde sadece işlerine odaklanıp, görevlerini yapmaya çalışan Merkez Hakem Kurulumuz ve hakemlerimize güveniyor, inanıyor ve destekliyoruz. Nasıl ki milli takımımızın veya Avrupa'da mücadele eden kulüplerimizin başarısı ile gurur duyuyorsak, Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk hakeminin aynı sezonda ilk kez görev yaptığı bir dönemde, uluslararası alanda hemen her hafta maç yöneten hakemlerimizin başarısı ile de gurur duymalıyız. Hakemlerimizin, TFF'nin sunduğu teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, verilen eğitimlerle eksiklerini gidereceklerine, varsa hatalarından ders çıkartarak kendilerini geliştireceklerine ve bu tartışmaların içinde bir daha yer almamaları için maçlarda daha iyi yönetimler göstereceklerine inanıyoruz. Değerli kulüplerimizin, tüm plan, çalışma ve çabaları ile sezonun kalan kısmında rekabetin ve yarışın daha güzel yaşanması için katkı sağlayacaklarını ümit ediyor, federasyonumuzun kararlılıkla Türk hakemliğinin destekçisi olduğunu hatırlatıyoruz."

    Etiketler:
    Destek, Eleştiri, baskı, Hakem, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
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