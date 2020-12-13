Fenerbahçeli Novak taraftardan özür diledi

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin dün akşam evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın bitiminde, Filip Novak'ın konuk ekipten Zeki Yavru ile sohbeti sırasında gülümsemesi tepki çekti. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncusu Novak, ekranlara yansıyan görüntüsüyle ilgili özür diledi.

Novak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Dün akşam kaybettiğimiz bir maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandı. Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü. Hayatım boyunca pozitif bir insan oldum ve sahada uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Onu görünce insani bir refleks verdim ve yüzüme yansıdı. Ben de sizler gibi çok üzgünüm. Bizim için son derece üzücü bir geceydi. Umarım en kısa zamanda daha güzel günler gelecek. Birlikte başaracağız."