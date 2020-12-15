Sergen Yalçın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları açıkladı. Raporda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. Yalçın, 13 Aralık tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrası hakemlere yönelik açıklamlarda bulunmuş, Merkez Hakem Kurulu'na 'Lütfen hakem arkadaşlara futbolu öğretin' diye seslenmişti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın 13.12.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrası basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."