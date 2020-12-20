Süper Lig: Beşiktaş 12 dakikada attığı gollerle BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti

Beşiktaş ezeli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve lider Aytemiz Alanyaspor'un puan kaybettiği hafta BB Erzurumspor'u 12 dakika içinde bulduğu 4 golle mağlup etti. Süper Lig’in 13.haftasında Beşiktaş 3 puan kazandı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 59. (Penaltıdan) ve 71. dakikada Aboubakar, 63. dakikada N'Koudou ve 69. dakikada Vida kaydetti. Vincent Aboubakar son 5 lig maçında 7. golünü attı.

Aboubakar, Süper Lig gol krallığı yarışında zirveye yükseldi

Beşiktaş’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, BB Erzurumspor filelerini 2 kez havalandırdı ve 8 golle krallık yarışında zirveye yükseldi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10. karşılaşmasına çıkan ve 8 kez fileleri havalandırmayı başaran Aboubakar; Loic Remy, Adem Büyük, Davidson ve Diagne gibi rakiplerini geride bırakarak gol krallığı yarışında ilk sırayı aldı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nun topu önünde bulduğu pozisyonda vuruşu beklendiği gibi olmayınca, top taca çıktı.

Bir hafta aradan sonra yeniden kazanan Beşiktaş puanını 22'ye çıkarırken Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.

'Ben oyundan atılırsam, başınız göğe mi erecek?'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından kendisi hakkında televizyonlarda yapılan yorumlar hakkında açıklama yaparak, “Benim hakkımda oyundan atılmamam konusunda algı yapıyorlar. Ben oyundan atılırsam başınız göğe mi erecek. Ama itirazım saygılı olacak ve atılmayacağım” dedi.

Fatih Terim’in Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın hatırlatıldığı Sergen Yalçın, kendisiyle ilgili yapılan yorumlara değinerek şunları söyledi

“Benimle ilgili sürekli televizyonda algı yapıyorlar ‘niye atılmadı’ diye. Ne kadar meraklısınız benim atılmama. Daha önce çalıştığım yerlerde atıldım ben. Ayrıca siz nereden karar veriyorsunuz benim atılacağıma. Ben kenarda 4. hakemle seviyeli şekilde tartışıyorum, hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum, neden atılayım ben? Bilmediğiniz konularda televizyonda anlamsızca konuşuyorsunuz. Ben atılınca başınız göğe mi erecek? Bazen biz de kontrolümüzü kaybedip aşırı tepki gösterebiliyoruz ama bu her zaman olmuyor. Fatih hoca da daha önce atıldı, ben de atıldım. Yaptığımız işin doğasında var bu. Ama ısrarla algı yapıyorsunuz. Ben de atılmayacağım, bunu söylüyorum. İtirazım her zaman saygılı boyutta olacak, atılmayacağım.”