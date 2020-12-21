Kayıt
00:30 22 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Beşiktaş-Galatasaray derbisi

    Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

    AA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202012211043443468-besiktas---galatasaray-derbisinin-tarihi-belli-oldu/

    Süper Lig'de 19. hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin programı belli oldu. Mücadele 17 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci haftanın maç programını açıkladı. Ligin 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi ise, 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. 16-21 haftalarının programı şu şekilde:

    • 16. hafta

    2 Ocak 2021 Cumartesi
    13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
    13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü
    16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
    16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir
    19.00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor
    19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor

    3 Ocak 2021 Pazar
    13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
    16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor
    19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş

    4 Ocak 2021 Pazartesi
    19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

    • 17. hafta

    5 Ocak 2021 Salı
    16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
    16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
    19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray

    6 Ocak 2021 Çarşamba
    13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
    16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor
    16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
    16.00 Trabzonspor - Göztepe
    19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük
    19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

    7 Ocak 2021 Perşembe
    19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

    • 18. hafta

    9 Ocak 2021 Cumartesi
    13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü
    16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
    16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor
    19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

    10 Ocak 2021 Pazar
    13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
    16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor
    16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
    19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş

    11 Ocak 2021 Pazartesi
    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
    19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

    • 19. hafta

    15 Ocak 2021 Cuma
    19.00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

    16 Ocak 2021 Cumartesi
    13.30 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe
    16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Hes Kablo Kayserispor
    16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor
    19.00 Antalyaspor - Trabzonspor

    17 Ocak 2021 Pazar
    13.30 Yukatel Denizlispor - Hatayspor
    16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
    19.00 Beşiktaş - Galatasaray

    18 Ocak 2021 Pazartesi
    19.00 Kasımpaşa - Erzurumspor
    19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

    • 20. hafta

    19 Ocak 2021 Salı
    16.00 Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir
    16.00 Göztepe - Gençlerbirliği
    19.00 Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor

    20 Ocak 2021 Çarşamba
    16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü
    16.00 Hatayspor - Yeni Malatyaspor
    19.00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor

    21 Ocak 2021 Perşembe
    16.00 B.Ş.Bld.Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor
    16.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş
    19.00 MKE Ankaragücü - Kasimpaşa
    19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe

    • 21. hafta

    23 Ocak 2021 Cumartesi
    16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
    19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor

    24 Ocak 2021 Pazar
    13.30 İttifak Holding Konyaspor - Antalyaspor
    16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük
    16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray
    19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Hatayspor
    19.00 Beşiktaş - Göztepe

    25 Ocak 2021 Pazartesi
    16.00 Kasimpaşa - Demir Grup Sivasspor
    19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü
    19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

    Etiketler:
    derbi, Galatasaray, Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Üç saatten fazla süren yarışma boyunca gece kıyafetleri, ardından her bir yarışmacının temsil ettiği şehirlerin yöresel kıyafetleri ve mayolar gösterildi. Fotoğrafta: Fransa Güzeli 2021 Amandine Petit (solda) ve başka yarışmacılar
    Fransa'da koronavirüs gölgesinde güzellik yarışması: Zafer, tıp fakültesi öğrencisinin oldu
    Karikatür
    Yeni koronavirüs mutasyonu yüzde 70 daha bulaşıcı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet