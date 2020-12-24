Eski futbolcu Deniz Naki, Almanya'da 6 aydır gözaltında

Bir dönem Misli.com 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Deniz Naki'nin Almanya'da 6 aydır gözaltında olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın Welt gazetesine dayandırdığı habere göre, daha önce Almanya Birinci Futbol Ligi'nde de (Bundesliga) forma giyen Deniz Naki, çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yönettiği iddiasıyla 6 aydır gözaltında.

Aachen Savcılığı Sözcüsü Jan Balthasar, isim vermeden iki kişinin suç örgütü kurmaktan gözaltına alındığını doğrulayarak, söz konusu kişilerin PKK'ya sempatilerinin bulunduğu yönünde bulgular olduğunu söyledi.

Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisinin ise Naki'nin kurduğu örgütün PKK'ya finansman sağladığından şüphelendiği belirtildi. Ancak Balthasar, "Şu anda özellikle PKK için mali kaynak sağlandığını teyit edemiyoruz" ifadesini kullandı.

Almanya doğumlu Deniz Naki, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden önce Almanya'nın FC St Pauli ve SC Paderborn takımlarında oynamıştı. Naki, Türkiye'de 3 yıl önce 'terör örgütü propagandası' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 2018'de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Deniz Naki'ye verilen ömür boyu men cezasını onamıştı.