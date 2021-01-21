FIFA ve 6 konfederasyondan 'Avrupa Süper Ligi' projesine ret

FIFA ve altı kıta konfederasyonu ‘Avrupa Süper Ligi’ projesine karşı olduklarını açıkladı.

FIFA ve altı kıta konfederasyonu ‘Avrupa Süper Ligi’ projesine karşı olduklarını açıklayarak ortak bildiri yayımladı. Bildiride, söz konusu organizasyona katılacak kulüp ve futbolcuların tüm organizasyonlardan men edileceği belirtildi.

‘Tanımayacağız’

FIFA ve altı konfederasyon, ortak bildiriyle Avrupa Süper Ligi projesine karşı olduklarını duyurdu: