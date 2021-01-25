Mesut Özil'in imza töreni tarihi belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Mesut Özil'in kendisini sarı lacivertli ekibe bağlayacak imzayı 27 Ocak'ta atacağını duyurdu. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İngiltere’nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır. İmza törenine basın katılımı daha önce duyurduğumuz şekilde akreditasyon sistemi ile sağlanacaktır.

Akreditasyon hakkını alan basın mensuplarının girişte sarı basın kartlarını ya da kurum kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu ibrazı gerçekleştiremeyenler toplantıya giriş yapamayacaklardır. Bu konuda basın mensuplarının gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz."

Yeni transferimiz Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır.



👉 https://t.co/OHQCDZz4xf pic.twitter.com/g8nIM3MG2y — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 25, 2021

Transferin maliyeti açıklandı

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, Mesut Özil transferinin maddi boyutu konusunda bilgi verildi.

Mesut'un sözleşmesini feshettiği İngiltere'nin Arsenal Kulübüne herhangi bir transfer bedelinin ödenmeyeceği bildirildi. Sportif sonuçlara bağlı olarak en fazla 1 milyon 750 bin euro ödemesi yapılacağı kaydedildi.

Bu sezonun ikinci yarısı için herhangi bir para almayacak 32 yaşındaki futbolcuya 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üçer milyon euro garanti ücret ve toplamda 550 bin euro imza parası ödeneceği aktarıldı.