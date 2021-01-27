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    Anadolu Efes, Kızılyıldız mts'i farklı yendi

    © AA / Onur Çoban
    Spor
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    THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 86-72 mağlup etti. Böylelikle Türkiye temsilcisi, organizasyonda 12. galibiyetine ulaştı.

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 86-72 mağlup etti.

    Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 12. galibiyetini aldı. Kızılyıldız mts ise 15. mağlubiyetini yaşadı.

    Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, dış atışlardan 5 isabet bulduğu ve Kızılyıldz mts'ye büyük üstünlük kurduğu ilk periyodu 29-13 önde tamamladı.

    İkinci çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Kızılyıldız mts, 12. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 29-21. Bu bölümden sonra Anadolu Efes, Shane Larkin'in devreye girmesiyle oyunun kontrolünü eline geçirdi. Lacivert-beyazlı takım, milli basketbolcunun 15 sayılık katkı sağladığı ikinci periyodu 56-35 üstün tamamladı ve soyunma odasına 21 sayılık avantajla gitti.

    Üçüncü periyotta Kızılyıldız mts, Reath'in kazandırdığı sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. Ancak Sertaç Şanlı ile pota altından, Larkin ve Beaubois ile 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle buna izin vermeyen Anadolu Efes, final periyoduna 75-52 önde girdi.

    Dördüncü çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-72 galip ayrıldı.

    Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Karşılaşmayı kazanmak önemliydi. Çok iyi bir galibiyet aldık

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 86-72 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, "Maça çok agresif başladık. Çok iyi defans yaptık. Hücumda Simon'u etkili kullandık. İyi sayılar bulduk. Moerman ve Beaubois hücumda önemli katkı sağladı. Oyuna kenardan dahil olan oyunculardan faydalandık. Larkin, sergilediği performansla maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu maçta herkes iyi mücadele etti. Karşılaşmayı kazanmak önemliydi. Çok iyi bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

    Kızılyıldız mts Başantrenörü Radonjic: Anadolu Efes iyi oynayarak hak ettiği bir galibiyet aldı

    Kızılyıldız mts Başantrenörü Dejan Radonjic ise Anadolu Efes'in galibiyeti hak ettiğini belirtti.

    Maça iyi başlayamadıklarını ifade eden Radonjic, "Maçın başında istediklerimizi yapamadık. Bu da Anadolu Efes için avantaj oldu. Anadolu Efes iyi oynayarak hak ettiği bir galibiyet aldı" diye konuştu.

    Etiketler:
    Dejan Radonjic, Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi, Kızılyıldız mts, Anadolu Efes
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