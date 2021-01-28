Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması: Gelmeye hazırım

Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun, "Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse, benim için sorun olmaz" dedi.

Beşiktaş, Cenk Tosun'u yeniden gündemine aldı.

Siyah beyazlılar, Brezilyalı yıldız Hulk ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde milli futbolcu Cenk Tosun’u sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

NTV’ye konuşan Tosun yaptığı açıklamada "Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse, benim için sorun olmaz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan 29 yaşındaki Cenk Tosun, 1 gol attı.

Tosun, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli forma giymek istiyor.

Kulüplerin anlaşması halinde, 3 yıl önce 22.5 milyon euroya Everton'a transfer olan oyuncu, Beşiktaş'a geri dönecek.