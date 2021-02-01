Ozan Kabak Liverpool'da

Milli futbolcu Ozan Kabak transferin son gününde ses getirecek bir imza attı. Transferin son gününde stoper takviyesi planlayan Liverpool, 20 yaşındaki oyuncu için Schalke 04 ile anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibi Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

2019'da Galatasaray'dan Bundesliga ekibine transfer olan Ozan Kabak'ın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.