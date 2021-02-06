Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 393. raunt

İki kıta, iki takım, tek şehir, bir derbi… Türk futbol tarihinin en köklü iki kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda kozlarını 393. kez paylaşacak. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven de günler öncesinde başlayan derbi heyecanını Sputnik’e değerlendirdi.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex De Souza, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, “Yaşamayan birisine anlatmak çok zor. Ben bir maçın 15 gün boyunca oynandığını ilk defa gördüm. O maçtan bir hafta önce iki takım da başka takımlarla oynuyor ama kimse o maçları konuşmuyor, düşünmüyor” diye tanımlıyordu.

Tarık Hodzic ise ‘’Maçtan bir gün önce stada gittim. Yanımda menajerim vardı. 'Bugün kimin maçı var' diye sordum. 'Onlar, sizin maçı bekliyorlar' dedi. Stat bir gün önceden dolmuştu” diyordu.

Salgın dolayısıyla Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Kadıköy'de seyircisiz oynanacak. Taraftarlar ise ekranlara kilitlenecek.

‘Olağan bir dönemden geçmiyoruz’

Ligin zirvesinde olmasına rağmen Fenerbahçe'nin oynadığı futbol oldukça eleştiriliyor. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bu eleştirilere mesafeli yaklaşıyor:

“Bu sezon Erol Bulut ve ekibiyle birlikte daha derli toplu, kompakt futbolun doğrularını ve gerçeklerini yerine getirmeye çalışan bir Fenerbahçe gerçeği var. Kendi yarı sahasında oyunu kabul etmesi, rakibe topu bırakması ve daha çok da kontrataklarla gol araması eleştiriliyor. Fakat bazı maçlarda bunun yapılması gerekli. Çok olağan bir dönemden geçmiyoruz. 3-4 günde bir maç yaparken bu durum takımların doğrudan sonuç almaya yönelik eylem ve faaliyetlerine döndü. Fenerbahçe’nin zaman zaman büyük bir takımmış gibi oynamıyor eleştirilerine katılmıyorum.”

Seven, Fenerbahçe’nin ileri hattına ilişkinse eleştirel bakıyor. Thiam, Samatta ve Valencia’nın attıkları gol sayısının 4-5 civarında olduğunu anımsatan Seven, golcülerin sayısının fazla olmasının iyiye işaret olabileceğini ama yine de bir-iki oyuncunun öne çıkmasının daha önemli olduğunu söylüyor.

‘Muslera’nın dönmesiyle iyi bir hava yakalandı’

Erhan Seven, Galatasaray’ın ise Uruguaylı kalecisi Muslera’nın sakatlıktan dönmesiyle iyi bir hava yakaladığını kaydediyor:

“Zaafları, birkaç hafta öncesine kadar kaledeydi. Hem Fatih hem de Okan, Galatasaray taraftarına güven vermiyordu. Muslera, yeni bir transfermişçesine çok önemli katkı yaptı. Özellikle Luyindama’nın zayıf ve ağır kalmasıyla oluşan defans hattındaki zafiyeti azalttı. Donk’la birlikte daha iyi bir defans hattı oluştu. Galatasaray zaten 18 golle ligin en az gol yiyen takımı.”

Seven, üçüncü kez Galatasaray’a transfer olan Henry Onyekuru ve Mısırlı forvet Mostafa Mohamed’in performansını ise şu sözlerle değerlendiriyor:

“Onyekuru bana, yeni bir transfer gibi gelmiyor. Belki gözünüzden de kaçıyor ama Onyekuru geldi ve takımın iki galibiyet almasında büyük katkı yaptı. Mostafa Mohamed’in de katkı yapacağına inananlardanım. Ben onun gol vuruşlarını ve fiziki gücünü beğenenlerdenim.”

‘Mesut Özil ilk 11’de olacak mı?’

Gerek Fenerbahçe gerekse Galatasaray taraftarlarının yanıtını aradıkları soruların başında, Fenerbahçe’nin flaş transferi Mesut Özil’in derbiye ilk 11’de başlayıp başlamayacağı geliyor.

TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bu soruya, geçen hafta oynanan Hatayspor maçını anımsatarak yanıt veriyor:

“Hatayspor maçında 10-15 dakika izledik. Ayağına değen top sayısı belki 2-3’tür. Hatay maçında istenilen görüntüyü veremedi. Ama Mesut’un da katkı yaptığını görebileceğimiz karşılaşmalar için bence biraz zaman var. Galatasaray maçında tabii belli bir süre alma imkânı var ama ben, ilk 11’de oynayacağını düşünmüyorum.”

Seven, Beşiktaş’ın son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalması ve liderlik yarışında puan kaybetmesinin iki takımın derbideki performansını nasıl etkileyeceğini ise “Ligin ikinci yarısında oynanan bir derbinin lig lideri ve lig ikincisi arasında oynanmasını sağladı. Bu, her zaman olabilen bir şey değil. Bu da lige, bu, derbiye ayrı bir önem katacak diye düşünüyorum” diye değerlendiriyor.

‘Maç berabere bittiğinde iki takımın da üzüleceğini sanmıyorum’

Taraftarların merak ettiği bir başka soru ise derbinin sonucu. Erhan Seven’in tahminleri şöyle:

“Maç berabere bittiğinde iki takımın da üzüleceğini sanmıyorum. Fenerbahçe puan farkını korumak isteyebilir. Galatasaray da kaybederse 6 puanlık farkın oluşabileceği düşüncesiyle maçın kaybedilmemesini istemeyecek, aradaki bir maçlık farkın korunması için çalışacak. O yüzden bir takıma doğru meyil etme noktasında olamıyorum. Aklımdan geçen öncelikli sonuç, 1-1’lik beraberlik.”

Unutamadığı derbi hangisi?

Herkesin unutamadığı bir karşılaşma, bir derbi mutlaka vardır. Peki, Seven’in unutamadığı maç hangisi? Seven, geçmişe doğru uzanıyor ve yanıtının “tarafgirlikten uzak” olduğunun altını özellikle çizerek yanıt veriyor:

“Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçmişti. Bir çarşamba günüydü. Oradan Fenerbahçe’nin 4-3’lük geri dönüşü vardır ki muhteşem bir derbiydi. Bir lig maçında da Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında ilk yarıda 4-1 öne geçtiği mücadelenin İkinci yarısında skor 4-4’e gelmişti. Onur’un, Bulgar Mehmet’in, Özcan’ın attığı gollerle de Fenerbahçe 4-4’e getirmişti skoru. Bu iki maç Fenerbahçe-Galatasaray deyince aklıma gelen iki maçtır.”