Fortuna Sittard taraftarı Acun Ilıcalı hakkında ne düşünüyor?

Fortuna Sittard önce Işıtan Gün, ardından Acun Ilıcalı ile yeni bir serüvene başladı. Fortuna Sittard'ı yakında tanıyan Puk de Haas, Ilıcalı hakkındaki düşüncelerini anlattı.

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, önceki yıllarda 2. ligin dibine demir atan bir takımken 2017-18 sezonunda büyük bir çıkış yakaladı. Ligi ikinci sırada bitirmesine rağmen Ajax II'nin üst lige çıkamaması nedeniyle Fortuna Sittard doğrudan Eredivisie'nin yolunu tuttu.

Fortuna Sittard 2020 yazında da Türkiye'de gündem oldu. Acun Ilıcalı kulübü satın aldığını açıkladı. Ilıcalı yönetimindeki Fortuna Sittard yeni sahipleriyle yükselişini sürdürdü. Eredivisie'deki ilk sezonlarda üst üste küme düşme tehlikesi yaşayan takım, bu sezon durumu tersine çevirdi. Seri galibiyetlerin ardından Fortuna Sittard ligin güvenli bölgesinde yerini aldı.

Peki Fortuna Sittard'ın bu değişimi ve yükselişinde taraftarlar ne düşünüyor? Acun Ilıcalı yönetimine güveniyorlar mı? Acun Ilıcalı ismi onlar için ne ifade ediyor?

Goal Türkiye’den İdil Erin Tetik'e konuşan bir Fortuna Sittard taraftarı, kulübün durumunu taraftar gözüyle anlattı.

Fortuna Sittard'ı yakında tanıyan Puk de Haas, Işıtan Gün'ün kulübü satın almasından bu yana yaşananları değerlendirdi. Puk'a göre Fortuna Sittard taraftarları Acun Ilıcalı'ya güveniyor:

"Işıtan Gün'ü uzun zamandır zaten tanıyorduk. Bu yüzden Fortuna'ya bir Türk'ün daha gelmesi şaşırtıcı değildi. Başlarda Acun Ilıcalı hakkında çok şey bilmiyorduk. Ancak kulübün gelişimi için daha fazlasını yapacağından emindik ve hepimiz mutluyduk. Evet, Fortuna Sittard taraftarları mutluydu ama diğer takım taraftarları, kulüp yabancılar tarafından yönetildiği için bize gülüyorlar. Fakat bu duruma alıştık...''

'Türkiye'de ünlü ve başarılı'

Acun Ilıcalı'nın kulübün özgünlüğünü korumasına izin verdiğinden bahsederek bu misyonunun başarılı olduğunu dile getiren Puk, şunları söyledi: