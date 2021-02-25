Tokyo Olimpiyatları için cinsiyet eşitliği takımı oluşturuldu

Tokyo Olimpiyatları Komitesi'nin yeni başkanı Seiko Haşimoto, olimpiyat oyunları için bir cinsiyet eşitliği takımı oluşturulduğunu duyurdu.

Geçen hafta Tokyo Olimpiyatları Komitesi'ne başkanlık eden Mori Yoşiro'nun cinsiyetçi sözlerinin ardından yerine Seiko Haşimoto getirilmişti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Haşimoto, yaptığı açıklamada, daha önce de belirttiği bir hedef olan, oyunlar bir cinsiyet eşitliği takımı oluşturulduğunu ve komitedeki kadın oranını yüzde 40'a çıkarmayı hedeflediğini bildirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yönetim kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere demeç veren Hoşimoto, Tokyo Olimipyatları'nın en önemli önceliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve cinsiyet eşitliği çabaları olduğunu belirtti.

Tokyo Olimpiyatları 2020'de düzenlenecekti ancak salgın nedeniyle oyunlar ertelenmişti. Oyunlar, bu yıl düzenlenecek ancak 'Tokyo 2020' olarak anılacak.