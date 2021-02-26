Milan'ın yıldızı Ibrahimovic: Ronaldo tarihin en iyi oyuncusu

Milanlı Yıldız Zlatan Ibrahimovic, bir zamanlar herkesin Ronaldo gibi olmak istediğini söylerken NBA yıldızı LeBron James'in aktivist yönünü de eleştirdi.

Goal.com'un haberine göre, Zlatan Ibrahimovic, Brezilyalı Ronaldo Nazário'nun 'tarihin en iyi oyuncusu' olduğunu, bir zamanlar herkesin Ronaldo gibi olmak istediğini söyledi.

Zlatan Ibrahimovic in an interview with Discovery Plus 🗣️:



"I always say you have the players that play the game, and the players that ARE the game. For me, Ronaldo is the game." 😍



Ronaldo is the greatest footballer of all time, according to Zlatan.https://t.co/TyJycPgXxI — SPORTbible (@sportbible) February 26, 2021

​Milanlı yıldız, "Her zaman söylerim, iki tür oyuncunuz vardır: oyunu oynayanlar ya da oyunun kendisi olanlar. Benim için Ronaldo oyunun kendisiydi. Onu oynarken izleyen herkes onun gibi oynamak ve onun gibi olmak isterdi. Hareketleri, adım atma şekli... Benim için şüphesiz tarihin en büyük oyuncusu" dedi.

Ibrahimovic, Milan'ın Avrupa Ligi'nde Kızıl Yıldız ile karşılaşacağı maç öncesi Ronaldo'ya karşı hayranlığını dile getirirken Brezilyalı yıldızı, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin de önüne koydu.

39 yaşındaki futbolcu, 2002 yılında Brezilya'ya Dünya Kupası zaferinde ilham veren Ronaldo Nazario'nun eşsiz yetenekleriyle maçların önüne geçtiğini ve futbol sanatının rakipsiz ustası olduğunu düşündüğünü söyledi.

'LeBron James hata yapıyor'

İsveçli yıldız, NBA'nin kült ismi LeBron James'in ise 'siyasete karıştığı için' hata yaptığını belirterek, "O fenomen bir isim ancak statü sahibi insanların siyaset hakkında konuşmalarından hoşlanmıyorum. İşini yap. Futbol oynuyorum çünkü en iyi yaptığım şey futbol, politikacı değilim. Politikacı olsaydım o zaman siyaset yapardım" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic şöyle devam etti: "Ünlülerin yaptıkları hatalardan birisi bu. Benim için belirli konulardan kaçınmak ve yaptığının en iyisini yapmak her zaman daha iyidir. Aksi halde bir şeyleri yanlış yapma riskiyle karşı karşıya kalırsınız".