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    Abdurrahim Albayrak

    Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed açıklaması: 20 milyon da verseler alamazlar

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    Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'in sözleşmesine ilişkin Zamalek Kulübü'nden yapılan açıklamalara yanıt verdi. Albayrak, "Başka bir takım 20 milyon verse de biz istemedikçe alamaz" diyerek tartışmalara nokta koydu.

    Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı forvet Mostafa Mohamed’in sözleşme detaylarına ilişkin tartışmalara sarı kırmızılı yönetim nokta koydu.

    Sarı kırmızılı kulüp transfer döneminde KAP’a yaptığı açıklamada 4 milyon Dolar’lık satın alma opsiyonu tarihinin Temmuz 2022’de sona ereceğini duyurmuştu. Ancak Zamalek Kulübü Galatasaray’ın Aralık 2021’e kadar bu parayı yatırması gerektiğini iddia etmişti.

    Sozcu.com.tr’ye açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Biz zaten bu sene sonuna kadar oyuncuyu kesinlikle kadromuza katacağız. Nasıl böyle bir haber çıkıyor bunu da anlamış değilim” ifadelerini kullandı.

    ‘Bizim onayımız olmak zorunda’

    Zamalek Kulübü İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah’ın Mohamed için 4 milyon dolardan fazla bir teklif gelirse, Galatasaray cephesi bu rakama denk veya daha fazla ödeyeceği rakamla bonservisi alabilir. Yoksa oyuncu Zamalek'e geri döner sözlerine yanıt veren Albayrak, bunun doğru olmadığını söyledi.

    Deneyimli yönetici, Tamamen asılsız bir iddia. Biz 4 milyon doları verdikten sonra isterse 20 milyon versinler alamazlar. Bizim onayımız olmak zorunda. Mostafa Galatasaray’ın futbolcusu olacak ifadelerini kullandı.

    Galatasaray’ın ara transfer döneminde 1.5 yıllığına 2 milyon dolar bedelle kiraladığı 23 yaşındaki forvet, Süper Lig’de şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

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    Etiketler:
    Transfer, Galatasaray, Mostafa Mohamed, Abdurrahim Albayrak
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