Ibrahimovic, James'e ilişkin sözlerinin arkasında: Sporcular dünyayı birleştirir, politika böler

Spor dünyasının yıldız isimleri Los Angeles Lakerslı basketbolcu LeBron James ile Milan forması giyen futbolcu Zlatan Ibrahimovic arasında siyaset konusunda çıkan polemik sürüyor. Ibrahimovic, İtalya'daki Sanremo müzik festivalinde yaptığı açıklamalarda, James gibi sporcuların politikanın dışında kalması gerektiğine dair görüşlerini yineledi.

"Irkçılık ve siyaset iki farklı şey. Sporcular dünyayı birleştirir, politika dünyayı böler" ifadelerini kullanan Ibrahimovic, "Bizim herkese kapımız açık. Nereden geldiğiniz önemli değil. İnsanları bir arada tutabilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesajım ne mi? Sporcular sporcu olmalı, politikacılar da politikacı" dedi.

Zlatan Ibrahimovic doubles down on LeBron James comment, says “athletes should be athletes.”



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Kendisi de çok defa ırkçı saldırılara maruz kalan ​Ibrahimovic, geçen hafta UEFA'ya yaptığı açıklamada , "LeBron bir fenomen ancak bu şekilde statü sahibi kişilerin siyaset hakkında konuşmalarından hoşlanmıyorum. İyi olduğun konuda konuşmalısın. Ben futbolcuyum çünkü hayatta en iyi yaptığım şey bu. Politikacı olmadığım sürece politika yapmam. Ünlü kişilerin kariyerinde belli bir seviyeye gelmesinin ardından yaptığı ilk hatalardan birisi budur. Kendini bu durumdan uzak tut, çünkü hiç hoş gözükmüyor" demişti.

ABD'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı NBA'in en önde gelen seslerinden olan James de bu sözlere şöyle yanıt vermişti: "Yanlış olan şeyler hakkında sessiz kalmamaya devam edeceğim. Eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, seçmene yapılan sistematik baskı gibi bizim halkımıza karşı olan konular hakkında konuşmaya devam edeceğim."