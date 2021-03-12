MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg: Yabancı hakem zarar verir

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TRT SPOR'da Stadyum Özel'e konuk oldu. Uilenberg, yabancı hakem konusu, VAR kayıtları ve hakemlerin performanslarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg, “Yabancı hakemlerin başka ülkede görev almasını desteklemiyorum. Son 3-4 senedir Yunanistan'da önemli maçlar için Avrupa'dan hakem davet ediyorlar. Bu performansları incelediğimizde aslında yerel hakemlerin yapabileceği hataları yabancı hakemler de yapabiliyor. Fark sadece insanlar yabancı hakemlerin yaptığı hataları daha kolay kabul ediyor. Yurt dışından hakem getirdiğinizde kendi hakem yapınıza zarar verirsiniz. Yabancı hakemler de hata yapabiliyor'' ifadelerini kullandı.

'Hakem de hata yapabilir, o da insan’

Jaap Uilenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Bütün eğitimlerimizi UEFA talimatlarına göre hazırlıyoruz. Üç ana adımımız var. UEFA talimatlarını, oyun kurallarını ve ' VAR ' protokollerini uygulamak.''

talimatlarına göre hazırlıyoruz. Üç ana adımımız var. UEFA talimatlarını, oyun kurallarını ve ' ' protokollerini uygulamak.'' ''Son yıllarda oyun kurallarında çok değişiklik oldu. Futbolseverler bu değişiklikleri takip etmekte zorlanabilir.''

''Hakemlere, karışık bir pozisyon varsa takım kaptanlarına durumu izah etmelerini söylüyoruz.''

''Monitörden pozisyonu izleyen hakem de hata yapabilir, o da insan.''

o da insan.'' ''Yaş sebebiyle görevini bırakan hakemlere 2 yıl daha VAR hakemliği yapma şansı tanıyoruz.''

‘Hiçbiri bilerek kasten hata yapmaz’