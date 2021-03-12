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    MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg

    MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg: Yabancı hakem zarar verir

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202103121044016923-mhk-egitim-danismani-uilenberg-yabanci-hakem-zarar-verir/

    Süper Lig’de özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin zaman zaman gündeme getirdiği ‘yabancı hakem’ konusunda konuşan MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, yabancı hakemlerin Türkiye’deki hakem yapısına zarar vereceğini söyledi.

    Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TRT SPOR'da Stadyum Özel'e konuk oldu. Uilenberg, yabancı hakem konusu, VAR kayıtları ve hakemlerin performanslarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg,Yabancı hakemlerin başka ülkede görev almasını desteklemiyorum. Son 3-4 senedir Yunanistan'da önemli maçlar için Avrupa'dan hakem davet ediyorlar. Bu performansları incelediğimizde aslında yerel hakemlerin yapabileceği hataları yabancı hakemler de yapabiliyor. Fark sadece insanlar yabancı hakemlerin yaptığı hataları daha kolay kabul ediyor. Yurt dışından hakem getirdiğinizde kendi hakem yapınıza zarar verirsiniz. Yabancı hakemler de hata yapabiliyor'' ifadelerini kullandı.

    'Hakem de hata yapabilir, o da insan’

    Jaap Uilenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • ''Bütün eğitimlerimizi UEFA talimatlarına göre hazırlıyoruz. Üç ana adımımız var. UEFA talimatlarını, oyun kurallarını ve 'VAR' protokollerini uygulamak.''
    • ''Son yıllarda oyun kurallarında çok değişiklik oldu. Futbolseverler bu değişiklikleri takip etmekte zorlanabilir.''
    • ''Hakemlere, karışık bir pozisyon varsa takım kaptanlarına durumu izah etmelerini söylüyoruz.''
    • ''Monitörden pozisyonu izleyen hakem de hata yapabilir, o da insan.''
    • ''Yaş sebebiyle görevini bırakan hakemlere 2 yıl daha VAR hakemliği yapma şansı tanıyoruz.''
    ‘Hiçbiri bilerek kasten hata yapmaz’
    • ''Türkiye'deki tartışmaları gördükten sonra sanki hakemler oyunculardan daha önemliymiş gibi davranılıyor. Aslında oyuncular hakemlerden daha önemlidir. Maç sonu oyunun kalitesi yerine hakemlerin performansı konuşuluyor. Teknik direktörlerin üzerindeki baskıyı anlıyoruz ancak maçtan sonra hakemlerin hemen hemen her kararlarını eleştiriyorlar. Hakemler oyunda yardımcı unsurdur. Oyun oyuncular etrafında dönmelidir.''
    • ''Dürüst olmak gerekirse hakemler bazen hata yapabiliyorlar. Ama buradaki hakemleri çok iyi tanıyorum hiçbiri bilerek kasten hata yapmaz. Buradaki hakemlerin hepsinin adil olduğunu düşünüyorum. Bence şu ana kadarki hakemleri performansları iyi.''
    • ''VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmasını UEFA ve FIFA tavsiye etmiyor. Biz de bu sebeple bu kayıtları kendi iç organizasyonlarımızda seminerlerimizde kullanıyoruz.''
    Etiketler:
    Futbol, Türkiye, Yabancı, Hakem, Jaap Uilenberg
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