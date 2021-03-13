'CAS, Olimpiyat Oyunları'nda Rusya marşı yerine 'Katyuşa'nın çalınmasını reddetti'

RİA Novosti'nin Insidethegames sitesine dayandırdığı haberine göre aralık ayında Rus sporcuların Olimpiyat ve Paralimlik Oyunları, dünya şampiyonalarına milli bayrak ve marşlarıyla çıkmasını iki yıl yasaklayan CAS, Rusya'nın olimpiyatlarda Rus marşı yerine 'Katyuşa' şarkısının çalınması önerisine olumsuz yanıt verdi.

CAS'tan Insidethegames'e yapılan açıklamada, getirilen yasağın Katyuşa da dahil Rusya'yla ilişkili olan ya da ona atıfta bulunan her şarkı için de geçerli olması yönünde karar alındığı ifade edildi.

Haberde Rusya takımının olimpiyatlarda hangi marşı kullanacağına Moskova'nın değil, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin karar vereceği de kaydedildi.

CAS, Rus sporcuların 16 Aralık 2022'ye kadar iki yıl boyunca uluslararası büyük yarışmalarda Rusya bayrağı altında performans göstermelerini yasaklamıştı. Bununla birlikte müsabakalarda Rusya marşı da çalınmayacak. ROK Sporcular Komisyonu, iki yıl boyunca marş yerine 'Katyuşa' şarkısının kullanmasını önermişti.