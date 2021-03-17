Galatasaray Fernando Muslera ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı: Muslera sezon başına 2 milyon 500 bin euro alacak

Galatasaray Spor Kulübü tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda 'Kaptan Fernando Muslera ile 3 yıl daha nice başarılar' ifadesi yer aldı.
Galatasaray'ın 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisiyle imzalanan sözleşmeye ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığu açıklamada şunlar kaydedildi:
"Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için uzatılmıştır.
Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için uzatılmıştır.— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 16, 2021
Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. pic.twitter.com/xlGEJfJ4i1
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