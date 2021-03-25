Galatasaray Spor Kulübü üyelerinden İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin bildiri

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına ilişkin ilişkin ‘üç büyük’ kulüpten Fenerbahçe açıklama yaparken, Galatasaray ve Beşiktaş ise sessiz kaldı.

Galatasaray yönetimi tarafından İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararına dair bir açıklama gelmemesi üzerine, kulüp üyeleri konuya ilişkin bir bildiri paylaştı. Şu ana kadar yüzlerce üyenin imzaladığı metnin bir gazetede ilan olarak yayımlanacağı belirtildi.

Yönetimin sessiz kalmasını eleştiren ve yüzlerce üyenin imzaladığı metinde "Bizler, kulübümüzün seçilmiş yöneticilerinin sessiz kalmayı tercih ettiği şu durumda, gelecek yüzyıllarda çeşitli spor dallarında gerek kulübümüzün, gerek ise ülkemizin bayrağını dalgalandıracak kadınlarımızın, çocukken şiddet görmediği, aile içi şiddet nedir bilmediği, toplumda yerleşik dogmalar nedeniyle hayallerine ulaşmasının engellenmediği bir toplumsal bilince ulaşmak adına, ülkemizin uluslararası nitelikte bağlayıcılığı olan sözleşmelere taraf olması gerektiğine inandığımızı belirtiriz" ifadelerine yer verildi.

'Kızlarını okutmayan millet, oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş demektir'

Galatasaray Spor Kulübü üyeleri tarafından imzalanan metin şöyle:

" Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 2012 günü kabul edilmiş olan ve Türkiye'nin ardından 33 ülkenin imzacı olduğu, adını kulübümüzün kurulduğu, dünyanın göz bebeği İstanbul şehrinden alan Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin 9 yıl 8 gün sonra ani bir karar sonucu iptal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

tarafından 12 Mart 2012 günü kabul edilmiş olan ve Türkiye'nin ardından 33 ülkenin imzacı olduğu, adını kulübümüzün kurulduğu, şehrinden alan Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin 9 yıl 8 gün sonra ani bir karar sonucu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu bağlamda, ‘Kızlarını okutmayan millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş demektir; hüsranına ağlasın’ diyerek, özgür, gelişmiş ve dogmalara hapsedilmemiş kız çocuklarının ve kadının toplumdaki açısından önemini belirten Tevfik Fikret'in kürsüsünü emanet almış bizler, 21. yüzyılda, kadına karşı şiddet, aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi kavramlarla mücadele eden her türlü fikrin yanında durmayı, gönül verdiğimiz renklere bir borç olarak bilmekte ve görmekteyiz.

'Bu siyasi değil toplumsal bir meseledir'

Toplumu oluşturan her bir bireyin özgürce yaşama hakkı kutsaldır. Bilim ve teknolojinin, dünyanın sınırlarını aştığı bu dönemde, sadece belirli bir zümrenin veya kadınların değil, toplumsal cinsiyete dayalı yüzyıllardır süregelen rollerin çağa ayak uydurması ve toplum olarak her bir bireyin kucaklanması ve korunması ile, aile içi şiddet, kadına şiddet veya kadına toplum içerisinde cinsel ayrımcılık gibi çağ dışı uygulamaların ise sona ermesi gerekmektedir. Bu siyasi değil toplumsal bir meseledir ve bu şekilde ele alınması gerekmektedir.

'Seçilmiş yöneticilerin sessiz kalmayı tercih ettiği şu durumda…'

Sporun her alanında kadın sporcularının başarıları ile göğsü kabaran Galatasaray Spor Kulübü'nün aşağıda imzası bulunan üyeleri olarak bizler, kulübümüzün seçilmiş yöneticilerinin sessiz kalmayı tercih ettiği şu durumda, gelecek yüzyıllarda çeşitli spor dallarında gerek kulübümüzün, gerek ise ülkemizin bayrağını dalgalandıracak kadınlarımızın, çocukken şiddet görmediği, aile içi şiddet nedir bilmediği, toplumda yerleşik dogmalar nedeniyle hayallerine ulaşmasının engellenmediği bir toplumsal bilince ulaşmak adına, ülkemizin uluslararası nitelikte bağlayıcılığı olan sözleşmelere taraf olması gerektiğine inandığımızı belirtiriz. Saygılarımızla"

İlk Fenerbahçe yayımlamıştı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verilirken, "Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi’ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz" denilmişti.