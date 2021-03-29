Şenol Güneş: Olağanüstü koşullar sebebiyle 8 oyuncu aramızdan ayrılıyor

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Letonya maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.

Güneş, "Daha güçlü takımlarla oynadık. 3. takım Letonya ile sahamızda oynayacağız. Koşullar ne olursa olsun kazanmak istiyoruz. Rakibe yönelik tamamen farklı bir oyun tarzıyla maça çıkacağız. Sert bir takımla oynayacağız. Oyuncuların yeteneklerine ve karakterlerine güveniyorum. Keşke kolay olsa da farka giderek 3 puana ulaşsak. Bir maçtan değil oynadığımız her oyundan ders çıkaracağız. Rakibimiz, oynadığımız diğer takımlara daha sert oynuyor. Oyuncuların zihinsel ve fiziksel dinlenmelerini ön plana almaya çalışıyoruz. Sonuna kadar 3 puanı kovalayan ve asla oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız. Hollanda ve Norveç'e karşı puan avantajımız var, kalan maçları kazanmamız da bize büyük avantaj sağlar" dedi.

Olağanüstü koşullar sebebiyle 8 oyuncunun ayrıldığını belirten Güneş, "İlk kadroya davet ettiğimiz kadrodan şu anda 8 futbolcumuz yok. Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan'ı Milli Takım kadrosuna aldık" diye konuştu.

A Milli Takım'da Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz ve Emre Kılınç'ın aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.